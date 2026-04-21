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Verona, sabato potrebbe già arrivare la matematica retrocessione

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Scontro casalingo con il Lecce e uno sguardo a Napoli-Cremonese: l'Hellas rischia la B con quattro giornate di anticipo
Redazione Hellas1903

Il destino dei gialloblù potrebbe compiersi già nel prossimo turno di campionato.

Nella partita contro il Lecce, in programma sabato 25 aprile, il Verona è chiamato a tenere in vita le ultime speranze di salvezza anche per onorare il campionato fino all'ultima giornata.

Tuttavia, in caso di sconfitta contro i salentini, la retrocessione aritmetica potrebbe diventare realtà in base anche al risultato del Maradona di venerdì sera, dove la Cremonese sarà impegnata contro il Napoli. Se i grigiorossi riuscissero clamorosamente a vincere, il distacco di 13 punti diventerebbe matematicamente irrecuperabile a quattro giornate dalla fine.

Uno scenario molto difficile ma possibile, col Verona che, in caso di vittoria della Cremonese, proverà quantomeno a rimandare l'appuntamento con la B.

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