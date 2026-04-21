Il destino dei gialloblù potrebbe compiersi già nel prossimo turno di campionato.
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Verona, sabato potrebbe già arrivare la matematica retrocessione
Scontro casalingo con il Lecce e uno sguardo a Napoli-Cremonese: l'Hellas rischia la B con quattro giornate di anticipo
Nella partita contro il Lecce, in programma sabato 25 aprile, il Verona è chiamato a tenere in vita le ultime speranze di salvezza anche per onorare il campionato fino all'ultima giornata.
Tuttavia, in caso di sconfitta contro i salentini, la retrocessione aritmetica potrebbe diventare realtà in base anche al risultato del Maradona di venerdì sera, dove la Cremonese sarà impegnata contro il Napoli. Se i grigiorossi riuscissero clamorosamente a vincere, il distacco di 13 punti diventerebbe matematicamente irrecuperabile a quattro giornate dalla fine.
Uno scenario molto difficile ma possibile, col Verona che, in caso di vittoria della Cremonese, proverà quantomeno a rimandare l'appuntamento con la B.
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