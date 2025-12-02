Il Verona avanti con Paolo Zanetti.
hellas1903 news La Gazzetta dello Sport: “Verona avanti con Zanetti”
Il quotidiano riporta che il tecnico resterà alla guida dell'Hellas
Questo quanto riporta "La Gazzetta dello Sport" oggi.
Il quotidiano scrive che l'Hellas ha scelto di proseguire con il tecnico, convinta delle possibilità di Zanetti di rialzare la squadra, ultima in classifica con 6 punti.
Zanetti, dunque, che ieri ha regolarmente diretto l'allenamento dei gialloblù allo Sporting Center Paradiso, sarà sulla panchina del Verona con l'Atalanta, nella gara di sabato al Bentegodi.
