Il Verona torna ad allenarsi questo pomeriggio dopo un giorno di pausa.
Verona, oggi la ripresa degli allenamenti con la scelta da fare su Zanetti
Verona, oggi la ripresa degli allenamenti con la scelta da fare su Zanetti
La società non ha ancora deciso se confermare o esonerare il tecnico. Via alla preparazione
Allo Sporting Center Paradiso, prima seduta in vista della gara con l'Atalanta.
Tutto questo, mentre resta da prendere da parte della società una decisione sulla guida tecnica, con la conferma di Paolo Zanetti o il suo esonero.
Allo stato delle cose, la scelta che prende quota è quella della permanenza dell'allenatore.
