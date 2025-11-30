Verona, nessuna nuova, Zanetti verso la conferma

Presidio e Sogliano d'accordo: si prosegue col tecnico attuale

Nessuna scelta immediata dopo la sconfitta del Verona a Genova, già questo era un indizio. Il Verona non ha proceduto nè ieri nè oggi all'esonero di Paolo Zanetti , confermando la linea già seguita lo scorso anno: quella di voler dare ancora fiducia al tecnico di Valdagno.

In giornata nessun nome credibile è stato accostato all'Hellas, tranne qualche voce che ha tirato in ballo Luca Gotti. Pare inoltre che quella che porta a Massimo Donati non sia una pista percorribile.