Verona, Bradaric stop. Recupero da valutare

L'esterno croato fermato da un problema muscolare, difficile che ci sia con l'Atalanta
Domagoj Bradaric si è fermato ieri, nel corso del primo tempo della partita del Verona con il Genoa.

L'esterno croato è uscito sul risultato di 1-0 per l'Hellas, bloccato da un problema muscolare.

Da valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Difficile, tuttavia, che Bradaric possa essere a disposizione per la gara di sabato con l'Atalanta, al Bentegodi.

 

