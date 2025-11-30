Domagoj Bradaric si è fermato ieri, nel corso del primo tempo della partita del Verona con il Genoa.
hellas1903 news Verona, Bradaric stop. Recupero da valutare
L'esterno croato fermato da un problema muscolare, difficile che ci sia con l'Atalanta
L'esterno croato è uscito sul risultato di 1-0 per l'Hellas, bloccato da un problema muscolare.
Da valutare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Difficile, tuttavia, che Bradaric possa essere a disposizione per la gara di sabato con l'Atalanta, al Bentegodi.
