Zanetti-Verona, ore decisive. Tra oggi e domani la scelta

Valutazioni in corso, Sogliano con la proprietà pensa alla soluzione. Sammarco e Donati le alternative

Tra oggi e domani il Verona sceglierà se andare avanti o meno con Paolo Zanetti .

Ore decisive per la guida tecnica dell'Hellas, con le valutazioni in corso tra la proprietà e Sean Sogliano e con il dialogo con l'allenatore.

Dopo la sconfitta con il Genoa , il club si è riservato del tempo per pensare a come muoversi.

Sono emersi, se Zanetti venisse esonerato, i nomi di Paolo Sammarco e Massimo Donati come alternative. Al momento, però, il club non ha sciolto in alcun modo i dubbi.