Tra oggi e domani il Verona sceglierà se andare avanti o meno con Paolo Zanetti.
Zanetti-Verona, ore decisive. Tra oggi e domani la scelta
Valutazioni in corso, Sogliano con la proprietà pensa alla soluzione. Sammarco e Donati le alternative
Ore decisive per la guida tecnica dell'Hellas, con le valutazioni in corso tra la proprietà e Sean Sogliano e con il dialogo con l'allenatore.
Dopo la sconfitta con il Genoa, il club si è riservato del tempo per pensare a come muoversi.
Sono emersi, se Zanetti venisse esonerato, i nomi di Paolo Sammarco e Massimo Donati come alternative. Al momento, però, il club non ha sciolto in alcun modo i dubbi.
Il Verona, ultimo in classifica, giocherà sabato al Bentegodi con l'Atalanta.
