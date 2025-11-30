hellas1903 news Zanetti-Verona, ore decisive. Tra oggi e domani la scelta

Zanetti-Verona, ore decisive. Tra oggi e domani la scelta

Valutazioni in corso, Sogliano con la proprietà pensa alla soluzione. Sammarco e Donati le alternative
Redazione Hellas1903

Tra oggi e domani il Verona sceglierà se andare avanti o meno con Paolo Zanetti.

Ore decisive per la guida tecnica dell'Hellas, con le valutazioni in corso tra la proprietà e Sean Sogliano e con il dialogo con l'allenatore.

Dopo la sconfitta con il Genoa, il club si è riservato del tempo per pensare a come muoversi.

Sono emersi, se Zanetti venisse esonerato, i nomi di Paolo Sammarco e Massimo Donati come alternative. Al momento, però, il club non ha sciolto in alcun modo i dubbi.

Il Verona, ultimo in classifica, giocherà sabato al Bentegodi con l'Atalanta.

