Il Verona inizia a preparare la partita con l'Atalanta, in programma sabato al Bentegodi.
hellas1903 news Verona verso l’Atalanta, Gagliardini squalificato
gazzanet
Verona verso l’Atalanta, Gagliardini squalificato
Il centrocampista fermato per un turno dal giudice sportivo. Tornerà con la Fiorentina
Per la gara con i nerazzurri, tra i gialloblù mancherà Gagliardini.
Il centrocampista era in diffida, è stato ammonito sabato con il Genoa e sarà dunque fermato per un turno dal giudice sportivo.
Gagliardini tornerà a disposizione per la trasferta del 14 dicembre sul campo della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA