hellas1903 news Verona verso l’Atalanta, Gagliardini squalificato

gazzanet

Verona verso l’Atalanta, Gagliardini squalificato

Verona verso l’Atalanta, Gagliardini squalificato - immagine 1
Il centrocampista fermato per un turno dal giudice sportivo. Tornerà con la Fiorentina
Redazione Hellas1903

Il Verona inizia a preparare la partita con l'Atalanta, in programma sabato al Bentegodi.

Per la gara con i nerazzurri, tra i gialloblù mancherà Gagliardini.

Il centrocampista era in diffida, è stato ammonito sabato con il Genoa e sarà dunque fermato per un turno dal giudice sportivo.

Gagliardini tornerà a disposizione per la trasferta del 14 dicembre sul campo della Fiorentina.

Leggi anche
Verona, nessuna nuova, Zanetti verso la conferma
Verona, Bradaric stop. Recupero da valutare

© RIPRODUZIONE RISERVATA