Genoa-Verona, al Ferraris attesi oltre 30 mila spettatori

È un Genoa che sta tentando di proseguire nel filotto dei risultati utili (dall'esonero di Vieira 5 punti in 3 gare) quello del nuovo corso con alla guida Daniele De Rossi , che in due partite in panchina ha ottenuto 2 pareggi con Fiorentina e Cagliari.

Uno dei fattori sui quali può sicuramente contare la squadra rossoblù è il grande sostegno dei tifosi. Nella gara di sabato tra Genoa e Verona sono infatti previsti al Ferraris quasi 30 mila titoli di accesso, ciò significa che è molto probabile il superamento dei 30 mila spettatori, un dato importante a sostegno di Vasquez e compagni.