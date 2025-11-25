Suat Serdar tenta di recuperare per la partita del Verona con il Genoa, in programma sabato alle 15 al Ferraris.
Serdar, recupero in dubbio per la partita con il Genoa
Il centrocampista tedesco spinge per superare l'infortunio al ginocchio, situazione da verificare
La situazione del centrocampista tedesco sarà verificata in questi giorni. Serdar prosegue con gli allenamenti differenziati e le terapie per superare la distorsione al ginocchio destro riportata con il Como.
La sua presenza per il prossimo turno rimane in dubbio. Più probabile che Serdar sia disponibile per l'anticipo del 6 dicembre con l'Atalanta, al Bentegodi.
