Marco Baroni presto sarà di nuovo l'allenatore dell'Hellas.

Del suo ritorno ha parlato, in un'intervista al "Corriere di Verona", Diego Caverzan. L'ex giocatore gialloblù, compagno di squadra di Baroni dal 1995 al 1998, ha detto: "Chi meglio di lui per ricominciare? Stiamo parlando di un allenatore esperto e di grande preparazione, di una persona di valore, di una figura rispettata dalla piazza, che viene da una stagione durissima, per la retrocessione e per com’è avvenuta. Affidarsi a Baroni vuol dire aver ragionato in modo intelligente. Aspettiamo che arrivi la firma, mi sembra che le cose siano prossime, poi Marco e il Verona si ritroveranno: è una buonissima notizia".

Ha aggiunto Caverzan: "Rientra in un ambiente che conosce bene, in cui è stato giocatore prima, allenatore in seconda poi, e dopo tutto il resto. Davvero, di più non si poteva pensare per l’Hellas. Anche perché se Baroni ha accettato di tornare sono sicuro che avrà avuto delle garanzie precise. Da che lato? Sull’allestimento della squadra, su come sarà disegnata la rosa. Che avrà, sulla carta, molte certezze e non delle scommesse. Baroni ha vinto in Serie B, una categoria che non frequenta da qualche anno e se ha deciso di scendere è stato a fronte di programmi che vogliono che il Verona sia là, a giocarsi la promozione”.