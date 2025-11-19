Serdar, il recupero continua: niente intervento, condizioni da valutare

Questa è la buona notizia per il Verona, con il giocatore che sta recuperando dall'infortunio riportato con il Como.

Il rischio di un intervento è stato, ad ora, scongiurato e Serdar è impegnato nel programma differenziato stabilito per il suo rientro.

Il Verona ha diramato, al proposito, questa nota: "Il calciatore Suat Serdar ha svolto un allenamento differenziato in palestra e da domani, giovedì 20 novembre, proseguirà il suo programma di recupero, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio subìto nella sfida giocata contro il Como, con lavori ed esercitazioni in campo; le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista della partita Hellas Verona-Parma".