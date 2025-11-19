Sono attese per oggi le indicazioni relative all'infortunio al ginocchio destro che ha stoppato Suat Serdar in queste settimane.
hellas1903 news Serdar stop, oggi le risposte: possibile operazione
gazzanet
Serdar stop, oggi le risposte: possibile operazione
Nelle prossime ore il Verona definirà il quadro delle condizioni del giocatore tedesco
Nelle prossime ore, dopo gli esami e le visite dei giorni scorsi, sarà definito dal Verona il quadro della situazione.
Due le ipotesi considerate: lo svolgimento di terapie specifiche per superare il problema o, in alternativa, la possibilità che il giocatore tedesco sia operato.
Di quei, la determinazione dei tempi di recupero per Serdar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA