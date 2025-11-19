hellas1903 news Serdar stop, oggi le risposte: possibile operazione

Serdar stop, oggi le risposte: possibile operazione

Nelle prossime ore il Verona definirà il quadro delle condizioni del giocatore tedesco
Sono attese per oggi le indicazioni relative all'infortunio al ginocchio destro che ha stoppato Suat Serdar in queste settimane.

Nelle prossime ore, dopo gli esami e le visite dei giorni scorsi, sarà definito dal Verona il quadro della situazione.

Due le ipotesi considerate: lo svolgimento di terapie specifiche per superare il problema o, in alternativa, la possibilità che il giocatore tedesco sia operato.

Di quei, la determinazione dei tempi di recupero per Serdar.

