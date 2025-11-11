Serdar, il punto: nuovi esami questa settimana

Suat Serdar ha saltato le partite del Verona con Inter e Lecce a causa della distorsione al ginocchio destro riportata nella gara con il Como. I tempi per il suo rientro restano da valutare.
Out con Inter e Lecce, da valutare i tempi di recupero per il centrocampista tedesco
Questa settimana il giocatore tedesco si sottoporrà a nuovi esami che determineranno l'entità dell'infortunio.
A quel punto sarà chiaro quanto Serdar potrà tornare a disposizione.
Finora, Serdar ha disputato 9 gare in campionato, segnando due gol, con l'Udinese e il Como.
