hellas1903 news Serdar, il punto: nuovi esami questa settimana

gazzanet

Serdar, il punto: nuovi esami questa settimana

Serdar, il punto: nuovi esami questa settimana - immagine 1
Out con Inter e Lecce, da valutare i tempi di recupero per il centrocampista tedesco
Redazione Hellas1903

Suat Serdar ha saltato le partite del Verona con Inter e Lecce a causa della distorsione al ginocchio destro riportata nella gara con il Como. I tempi per il suo rientro restano da valutare.

Questa settimana il giocatore tedesco si sottoporrà a nuovi esami che determineranno l'entità dell'infortunio.

A quel punto sarà chiaro quanto Serdar potrà tornare a disposizione.

Finora, Serdar ha disputato 9 gare in campionato, segnando due gol, con l'Udinese e il Como.

Leggi anche
Ex Verona, Juric esonerato dall’Atalanta, al suo posto Palladino
Nazionali, gli impegni dei giocatori del Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA