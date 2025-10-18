Gilardino: “Il pareggio è giusto, ma potevamo fare meglio”

"Siamo nuovi per questo tipo di partite. I ritmi sono stati un po’ lenti e dovuti all’interpretazione della gara del Verona che ha lasciato palla a noi. Nel primo tempo potevamo fare meglio sulle preventive e ci hanno un po’ messo in difficoltà. I presupposti del gol solo nati solo sugli errori delle due squadre, il pareggio è giusto. Abbiamo dimostrato di saperci stare. Abbiamo creato meno ma non era facile per il blocco basso del Verona. C'era e c'è da lavorare"