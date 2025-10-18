Zanetti: “Un punto a Pisa va bene, è stata una partita a scacchi”

L'allenatore del Verona: "Non cambierò gli attaccanti, l'identità di squadra c'è"

Redazione Hellas1903 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 20:03)

Paolo Zanetti commenta lo 0-0 del Verona a Pisa.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita spigolosa e rognosa - dice l'allenatore dell'Hellas - l’abbiamo interpretata bene e abbiamo cercato di sfruttare i cambi. Chi è entrato ha dato una marcia in più. Siamo arrivati tante volte al tiro ma siamo stati imprecisi. Un punto a Pisa va comunque bene.

I subentrati in attacco a livello di prestazione hanno fatto meglio. Non possiamo essere schiavi di due giocatori. La squadra però ha dimostrato di avere identità perché c’era il rischio di incappare in una giornata storta dopo tante partite nelle quali abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo.

Loro hanno controllato noi ma noi abbiamo controllato loro, è stata una partita a scacchi. La cosa che mi piace è che siamo arrivati a calciare coralmente e non solo con le punte, che sicuramente devono crescere e migliorarsi. Ma visto l'identità che abbiamo trovato non mi pare intelligente cambiare in questo momento. Su Sarr e Mosquera puntiamo comunque molto e tra loro deve nascere una sana competizione.

Giovane è un ragazzo generosissimo che ci tiene alla causa, parlo più con lui che con mio figlio, ma in questo momento lui e Orban forse sentono troppo il peso del gol, e per questo il gol va trovato di squadra".