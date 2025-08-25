Giovane: “Felice per la prima col Verona e per l’assist”

"È stata la mia prima gara con il Verona e sono molto felice. In Brasile ero abituato a giocare tanti minuti, qui ho disputato 90 minuti ed è arrivato anche il mio primo assist. Voglio ringraziare Dio e i miei compagni di squadra, che mi stanno aiutando tanto in questo percorso di ambientamento. Spero di vivere una grande stagione.” Giovane do Nascimento commenta a Dazn il pareggio del Verona a Udine.