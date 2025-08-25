"È stata la mia prima gara con il Verona e sono molto felice. In Brasile ero abituato a giocare tanti minuti, qui ho disputato 90 minuti ed è arrivato anche il mio primo assist. Voglio ringraziare Dio e i miei compagni di squadra, che mi stanno aiutando tanto in questo percorso di ambientamento. Spero di vivere una grande stagione.” Giovane do Nascimento commenta a Dazn il pareggio del Verona a Udine.
Giovane: "Felice per la prima col Verona e per l'assist"
Giovane: “Felice per la prima col Verona e per l’assist”
Il brasiliano: "Obbiettivi restare in forma e aiutare la squadra"
Prosegue l'attaccante: "Obbiettivi? Prima di tutto voglio aiutare la squadra. L’anno scorso ho avuto una stagione complicata per via di diversi problemi fisici, ma adesso l’obiettivo è restare in forma e dare il massimo per i compagni. Il mio primo pensiero è conquistare più punti possibile, perché il nostro obiettivo è rimanere in Serie A.”
