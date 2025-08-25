Runjaic: “Non sono soddisfatto, ci è mancata qualità, e le due traverse…”

In conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri dice: "Bisogna dire che le prime partite possono essere complicate, in quanto vi sono ancora i carichi della preparazione da smaltire. Perciò so che non siamo ancora al livello al quale dovremmo essere. Non sono soddisfatto, potevamo raccogliere di più. Il Verona aveva un piano chiaro, resistere e portare via un punto. Non abbiamo avuto la velocità e l'intensità necessaria che bisogna avere contro una squadra che difende basso. Negli spogliatoi ho detto alla squadra che avremmo dovuto approcciare meglio il secondo tempo. Ci è mancata qualità, siamo poi stati sfortunati con le traverse di Zarraga e Kamara. Un punto comunque importante, ora analizziamo quanto fatto e lavoriamo sui dettagli".