Montipò 6
Pagelle, carisma Serdar, talento Giovane. Okay Nuñez e Nelsson
Niente può fare su Kristensen, controlla fin dove può, per il resto è la traversa il suo alleato.
Nuñez 6,5
Ci mette esperienza e solidità. Qualche incertezza quando deve impostare, ma tiene alto il muro. Finisce con i crampi.
Nelsson 6,5
Da pochi giorni in gialloblù, prende il comando della difesa. Niente concede agli attaccanti dell’Udinese. Al debutto, mostra spessore.
Frese 6
Si adatta, come già accaduto, al ruolo di terzo difensore, sul centrosinistra. Concentrato, alcuni rischi, ma non lo passano.
Fallou 6
Al debutto in Serie A, tre piani sopra la D in cui giocava, con la Scafatese, fino a pochi mesi fa. Duella con Zemura, che è un osso duro. Tiene.
Serdar 7
Carisma e qualità. Gioca da capitano vero, anche dal punto di vista della leadership. Segna con grande senso del gol la rete che rimette la partita in pari. Esce infortunato: dita incrociate.
Bernede 6
Attento in copertura, non gli risulta facile sdoppiarsi quando deve costruire. Sprazzi favorevoli, poca costanza.
Niasse 5
Compassato, non riesce a uscire dalle paludi di centrocampo, si affanna per coprire, non trova il ritmo del gioco. Incerto e in ritardo sullo stacco di Kristensen
Bradaric 5,5
Inizia con buona lena, dopo rallenta. Alcune sbavature evitabili, non spinge a sinistra.
Giovane 7
Il pregio è la qualità, il talento è chiaro. Quando accelera fa sempre qualcosa di buono. Prima gli risponde Sava, dopo è la traversa a togliergli il gol. Assist di intelligenza pure per il gol di Serdar. Ha tutto per essere la stella del Verona.
Sarr 5
La migliore condizione è tutta da trovare. Appannato, prova a dare fisicità in avanti ma non gli riesce.
Harroui 6
Ingresso che si fa sentire.
Mosquera 6
Volontà e impegno non mancano mai.
Belghali ng
Oyegoke ng
Ebosse ng
Zanetti 6,5
Dispone una squadra ordinata, coriacea, che non rinuncia mai a giocare. Unico sbandamento dopo il gol subito. Poi, il Verona riparte, pareggia e lotta, andando oltre i problemi che ci sono. Punto pesante, buona la prima
