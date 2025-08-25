hellas1903 partite pagelle Pagelle, carisma Serdar, talento Giovane. Okay Nuñez e Nelsson

gazzanet

Pagelle, carisma Serdar, talento Giovane. Okay Nuñez e Nelsson - immagine 1
Sarr fatica, Niasse incerto. Fallou tiene, Bernede a sprazzi
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 6

 

Niente può fare su Kristensen, controlla fin dove può, per il resto è la traversa il suo alleato.

 

Nuñez 6,5

 

Ci mette esperienza e solidità. Qualche incertezza quando deve impostare, ma tiene alto il muro. Finisce con i crampi.

 

Nelsson 6,5

 

Da pochi giorni in gialloblù, prende il comando della difesa. Niente concede agli attaccanti dell’Udinese. Al debutto, mostra spessore.

 

Frese 6

 

Si adatta, come già accaduto, al ruolo di terzo difensore, sul centrosinistra. Concentrato, alcuni rischi, ma non lo passano.

 

Fallou 6

 

Al debutto in Serie A, tre piani sopra la D in cui giocava, con la Scafatese, fino a pochi mesi fa. Duella con Zemura, che è un osso duro. Tiene.

 

Serdar 7

 

Carisma e qualità. Gioca da capitano vero, anche dal punto di vista della leadership. Segna con grande senso del gol la rete che rimette la partita in pari. Esce infortunato: dita incrociate.

 

Bernede 6

 

Attento in copertura, non gli risulta facile sdoppiarsi quando deve costruire. Sprazzi favorevoli, poca costanza.

 

Niasse 5

 

Compassato, non riesce a uscire dalle paludi di centrocampo, si affanna per coprire, non trova il ritmo del gioco. Incerto e in ritardo sullo stacco di Kristensen

 

Bradaric 5,5

 

Inizia con buona lena, dopo rallenta. Alcune sbavature evitabili, non spinge a sinistra.

 

Giovane 7

 

Il pregio è la qualità, il talento è chiaro. Quando accelera fa sempre qualcosa di buono. Prima gli risponde Sava, dopo è la traversa a togliergli il gol. Assist di intelligenza pure per il gol di Serdar. Ha tutto per essere la stella del Verona.

 

Sarr 5

 

La migliore condizione è tutta da trovare. Appannato, prova a dare fisicità in avanti ma non gli riesce.

Harroui 6

 

Ingresso che si fa sentire.

 

Mosquera 6

 

Volontà e impegno non mancano mai.

 

Belghali ng

 

Oyegoke ng

 

Ebosse ng

 

 

Zanetti 6,5

 

Dispone una squadra ordinata, coriacea, che non rinuncia mai a giocare. Unico sbandamento dopo il gol subito. Poi, il Verona riparte, pareggia e lotta, andando oltre i problemi che ci sono. Punto pesante, buona la prima

 

 

