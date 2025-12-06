Giovane: “Sono contento per tutti, dopo il Parma non ho dormito”

Il brasiliano, tornato al gol in gialloblù, dice: "Sono felice per la prima vittoria, la squadra lavora sempre durante la settimana: stare qua è la realizzazione di un sogno per me, perché tanti giocatori brasiliani hanno fatto la Serie A. Stasera abbiamo vinto contro una bellissima squadra come l'Atalanta, sono contento per tutti.