Giovane parla a Sky alla fine della partita tra Verona e Atalanta.
hellas1903 news Giovane: “Sono contento per tutti, dopo il Parma non ho dormito”
gazzanet
Giovane: “Sono contento per tutti, dopo il Parma non ho dormito”
L'attaccante brasiliano: "Ora ci attende un'altra gara importante con la Fiorentina"
Il brasiliano, tornato al gol in gialloblù, dice: "Sono felice per la prima vittoria, la squadra lavora sempre durante la settimana: stare qua è la realizzazione di un sogno per me, perché tanti giocatori brasiliani hanno fatto la Serie A. Stasera abbiamo vinto contro una bellissima squadra come l'Atalanta, sono contento per tutti.
Non ho dormito dopo la partita col Parma, però adesso è finita e grazie ai miei compagni sono riuscito a segnare. Ora ci attende un'altra gara importante fuori casa con la Fiorentina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA