Palladino: “Abbiamo reagito in ritardo e perso per demeriti nostri”

Il tecnico dell'Atalanta: "Primo tempo bruttissimo, non abbiamo capito che partita doveva essere"

Redazione Hellas1903 6 dicembre - 23:49

Raffaele Palladino non la prende bene e a Dazn svela tutta la sua delusione per la prova della sua squadra nella gara col Verona.

"Un bruttissimo primo tempo - dice l'allenatore dell'Atalanta - del quale non salvo niente. Non abbiamo capito che partita doveva essere, davvero non me lo spiego e probabilmente è colpa mia che non ho alzato l'attenzione.

Dispiace, perché poteva essere un'occasione per risalire in classifica ma dobbiamo archiviarla subito e pensare alla Champions, queste partite non devono esserci. Abbiamo reagito in ritardo, non ci è stato dato un rigore visto che era stata presa di mano, ma non voglio alibi perché abbiamo avuto tante colpe nel perdere la partita. Non abbiamo perso per questo episodio, ma per demeriti nostri.

Sì, sono gol evitabilissimi: errori individuali e di squadra, sono leggerezze e cose che sapevamo il Verona potesse mettere dentro. Non mi riferisco al singolo, ma è una cosa generale di squadra che non deve accadere".