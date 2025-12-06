Pagelle, Mosquera e Giovane, che coppia. Freccia Belghali, difesa di ferro

Bernede, qualità e gol. Montipò da sicurezza, Al-Musrati ordine. Niasse, quanta corsa

Reattivo su Hien, prontissimo su De Ketealere. Partita fatta di concentrazione e personalità, prestazione di livello che dà sicurezza alla squadra.

Tiene la barra. Dimostra, una volta di più, di essere un difensore di dimensione internazionale. Con lui il reparto arretrato ha forza ed equilibrio.

Prende il comando della difesa e non lo perde mai. Gli attaccanti dell’Atalanta non lo impensieriscono. Rieccolo, è tornato. Ammiraglio.

Viene preferito a Valentini. Scelta premiata da una prova solidissima dal lato fisico e tattico. Unica pecca, il tocco di mano che dà il rigore all’Atalanta. Per il resto è ineccepibile.

Corre come una freccia e colpisce di conseguenza. Secondo gol consecutivo, ma stavolta serve per vincere. Scatena il contropiede dell’Hellas.

Alla prima presenza da titolare in campionato, gioca con semplicità, dà ordine senza cercare soluzioni complesse, quelle di cui non ha bisogno il Verona. Efficace.

Sterza e va. Mai visto con questa brillantezza da quando è al Verona. Tecnica, qualità, intelligenza. E gol, il terzo, con una giocata di classe. Bravissimo.