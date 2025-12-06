Montipò 7
Pagelle, Mosquera e Giovane, che coppia. Freccia Belghali, difesa di ferro
Reattivo su Hien, prontissimo su De Ketealere. Partita fatta di concentrazione e personalità, prestazione di livello che dà sicurezza alla squadra.
Nuñez 7
Tiene la barra. Dimostra, una volta di più, di essere un difensore di dimensione internazionale. Con lui il reparto arretrato ha forza ed equilibrio.
Nelsson 7
Prende il comando della difesa e non lo perde mai. Gli attaccanti dell’Atalanta non lo impensieriscono. Rieccolo, è tornato. Ammiraglio.
Bella-Kotchap 7
Viene preferito a Valentini. Scelta premiata da una prova solidissima dal lato fisico e tattico. Unica pecca, il tocco di mano che dà il rigore all’Atalanta. Per il resto è ineccepibile.
Belghali 7,5
Corre come una freccia e colpisce di conseguenza. Secondo gol consecutivo, ma stavolta serve per vincere. Scatena il contropiede dell’Hellas.
Niasse 6,5
Sbarramento sulla mediana. Magari lo si nota poco, ma fa tanto. Compatto. Tanti chilometri percorsi (bene) al servizio della squadra.
Al-Musrati 6,5
Alla prima presenza da titolare in campionato, gioca con semplicità, dà ordine senza cercare soluzioni complesse, quelle di cui non ha bisogno il Verona. Efficace.
Bernede 7,5
Sterza e va. Mai visto con questa brillantezza da quando è al Verona. Tecnica, qualità, intelligenza. E gol, il terzo, con una giocata di classe. Bravissimo.
Frese 6
Si muove senza forzare sulla sinistra. Esegue con gli ordini con attenzione, evitando il rischio di qualsiasi sbavatura.
Giovane 8
Tenta lo scatto a ripetizione, mette in crisi il sistema difensivo dell’Atalanta. Gran sinistro per il 2-0. Non lo prendono e lui fa ballare il Bentegodi di felicità.
Mosquera 8
Confermato dal via. Duella con Hien, che fa sbandare spesso. Lotta e si batte con la carica di un leone, la velocità di una pantera. Dai suoi piedi scaturiscono assist. Rieccolo, el Bufalo: una notte da grande.
Sarr 6
Aiuta quando c'è da stare a guardia alta.
Oyegoke ng
Harroui ng
Valentini ng
Kastanos ng
Zanetti 8
Nove club su dieci, visto il momento in cui si trovava la squadra, l’avrebbero cambiato. Non il Verona, con l’ombrello di Sogliano a dargli fiducia. Ripagatissima: non sbaglia una mossa, fa tutto giusto. Valorizza i mezzi di un Hellas che torna a vincere, che piace in ogni fase del gioco. Mette Bella-Kotchap, schiera ancora Mosquera, esalta Bernede, attutisce senza patemi (anzi) le assenze a centrocampo. Capolavoro.
