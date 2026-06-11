Incontro in queste ore tra il Monza e Alberto Gilardino.

Dopo la conclusione del rapporto con Paolo Bianco, il club brianzolo ha visto il tecnico che è in cima alla lista per sostituirlo.

Gilardino, riporta Sky, è in testa alle preferenze del Monza, con cui il colloquio è stato favorevole. Il Verona, per cui proprio Gilardino era in pole position, è adesso staccato.

Il Monza, peraltro, valuta altre possibilità, considera Fabio Pecchia come ulteriore soluzione. L'Hellas resta, comunque, su Gilardino e pensa a Marco Baroni, per cui ci sono gli ostacoli dell'ingaggio (è sotto contratto con il Torino fino al 30 giugno 2027 a 1.2 milioni netti) e dei dubbi sul fatto di tornare in Serie B.