Grosso: “Verona in salute, siamo preparati”

L'allenatore dei neroverdi: "Ci metteranno in difficoltà, dobbiamo fare altrettanto"

Redazione Hellas1903 2 ottobre - 19:47

Fabio Grosso interviene in conferenza stampa per presentare la gara del Sassuolo a Verona.

"Per prendere qualcosa dalle gare in questo campionato devi fare tante cose fatte bene e la bravura deve essere riproporre le cose fatte bene nell'ultima gara cercando di smussare i lati negativi. Abbiamo lavorato per farci trovare pronti contro un avversario in salute e che ci metterà in difficoltà ma ci siamo preparati per metterli in difficoltà a nostra volta.

Loro vengono da belle prestazioni, hanno qualità, sono una squadra aggressiva che ha fatto belle partite anche contro grandi squadre. Dobbiamo non farci trovare impreparati su cose che non conosciamo,

Ci sono tante gare all'interno e poi devi essere bravo a trovare le modalità giuste. Loro trovano il riferimento e ti vengono ad aggredire e pressarlo quindi se giochiamo sempre sull'uomo li favoriamo, la bravura è fare delle combinazioni che vanno ad allentare queste pressioni".