Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Sassuolo, match valido per la 6a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, venerdì 3 ottobre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Sassuolo, i convocati
In 25 i gialloblù per la gara di domani al Bentegodi
1 Montipò
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
76 Castagnini
