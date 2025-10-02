hellas1903 news Verona-Sassuolo, i convocati

Verona-Sassuolo, i convocati

Verona-Sassuolo, i convocati - immagine 1
In 25 i gialloblù per la gara di domani al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Sassuolo, match valido per la 6a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, venerdì 3 ottobre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

1 Montipò

3 Frese

4 Yellu

5 Nuñez

6 Valentini

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

76 Castagnini

