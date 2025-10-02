Moatasem Al-Musrati out per infortunio.
Verona, stop per Al-Musrati
Problema muscolare per il centrocampista, tempi di recupero da valutare
Il centrocampista del Verona si è fermato a causa di un risentimento muscolare.
Questa la nota del club: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Moatasem Al-Musrati, durante la seduta di allenamento svoltasi ieri pomeriggio, mercoledì 1 ottobre, ha accusato un risentimento muscolare.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
