hellas1903 news Hellas con la Juventus, trasferta a Torino vietata per i veronesi

gazzanet

Hellas con la Juventus, trasferta a Torino vietata per i veronesi

Hellas con la Juventus, trasferta a Torino vietata per i veronesi - immagine 1
Restrizioni per il Settore Ospiti dell'Allianz Stadium per la gara del 3 maggio
Redazione Hellas1903

Juventus FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Juventus-Hellas Verona35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 3 maggio (ore 18) all'Allianz Stadium di Torino.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti (1.016 posti) sarà attiva dalle ore 15 di giovedì 23 aprile, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 2 maggio.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito di Juventus FC - CLICCA QUI

PREZZO

€39 + commissioni

RESTRIZIONI

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC, non residenti nella Provincia di Verona.

INFO UTILI

Le richieste di introduzione di materiale da tifo dovranno pervenire entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni all'indirizzo email richiesta.striscioni@juventus.com.

Ogni altra informazione è consultabile QUI.

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Gazzetta: “Anche Sogliano in corsa per la Roma”
Serate con escort: anche giocatori del Verona avrebbero partecipato ai festini milanesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA