Hellas con la Juventus, trasferta a Torino vietata per i veronesi

Juventus FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Juventus-Hellas Verona , 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26 , in programma domenica 3 maggio (ore 18) all' Allianz Stadium di Torino.

La prevendita relativa al Settore Ospiti (1.016 posti) sarà attiva dalle ore 15 di giovedì 23 aprile, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 2 maggio.