A salvarsi, nella stagione sciagurata dell'Hellas, è perlomeno la formazione Primavera.
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Hellas, la Primavera gialloblù si salva: 5-2 al Napoli
Risultato raggiunto con il 5-2 al Napoli, nella gara disputata allo stadio Olivieri.
Una stagione particolare per i gialloblù, passati dalla guida di Paolo Sammarco a quella di Fabio Moro, per dopo essere guidati da Alessandro Montorio.
La vittoria con il Napoli mette al sicuro, con una giornata di anticipo, la permanenza nel campionato di Primavera 1.
Qui sotto il tabellino dell'incontro.
HELLAS VERONA-NAPOLI 5-2
Reti: 7' De Chiara, 8' Mussola, 24' Feola (rig.), 41' Szimionas, 65' Gambardella, 66', 72' Martini
HELLAS VERONA (3-5-2): Tommasi; Feola, Barry, Tagne; Mussola (dal 20' Martini), Szimionas (dal 70 Garofalo), Yildiz, Peci (dall'87' Intrabartolo), De Battisti (dal 70' De Rossi); Akale, Dezio (dal 70' Casagrande)
A disposizione: Castagnini, Mendolia, Stella, Cavazza, Bortolotti, Fabbri
Allenatore: Alessandro Montorio
NAPOLI: Ferrante; Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara (dal 70' Gorica), Raggioli (dal 70' Genovese), Prisco, Torre (dal 20' Eletto), Camelio, Caucci, Olivieri
A disposizione: Spinelli, Colella, De Luca, Nardozi, Borriello, Smeraldi, Iovine, Baridò,
Allenatore: Dario Rocco
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