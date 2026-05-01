Il Lecce batte il Pisa 2-1 all’Arena Garibaldi e il Verona (assieme ai toscani) è matematicamente in serie B dopo 7 anni di A.
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Verona, sei in serie B! Il Lecce vince, arriva la condanna matematica
Il funesto verdetto, atteso da mesi senza che mai la squadra gialloblù abbia dato segnali di poterlo evitare, arriva inesorabile a tre giornate dalla fine, con soli 19 punti raggranellati in 34 partite.
Un fallimento colossale quello di Presidio, al suo primo anno di proprietà, e di Sean Sogliano, ds dagli ampi poteri a capo di tutte le scelte che hanno segnato il corso di una stagione tra le peggiori che la storia ricordi per il Verona in serie A.
Club, dirigenza, allenatori e giocatori mai si sono rivelati così inadeguati alla massima serie dall’inizio alla fine del campionato, nonostante una rosa con un monte ingaggi di 29 milioni, superiore a quello di cinque club. Un tracollo che chiama un immediato e obbligatorio riscatto. Saranno sempre Zanzi e Sogliano, confermati da Presidio nonostante la disastrosa stagione, a doverlo centrare.
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