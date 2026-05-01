Verona, sei in serie B! Il Lecce vince, arriva la condanna matematica

Il Lecce batte il Pisa 2-1 all’Arena Garibaldi e il Verona (assieme ai toscani) è matematicamente in serie B dopo 7 anni di A.

Un fallimento colossale quello di Presidio, al suo primo anno di proprietà, e di Sean Sogliano , ds dagli ampi poteri a capo di tutte le scelte che hanno segnato il corso di una stagione tra le peggiori che la storia ricordi per il Verona in serie A.

Club, dirigenza, allenatori e giocatori mai si sono rivelati così inadeguati alla massima serie dall’inizio alla fine del campionato, nonostante una rosa con un monte ingaggi di 29 milioni, superiore a quello di cinque club. Un tracollo che chiama un immediato e obbligatorio riscatto. Saranno sempre Zanzi e Sogliano, confermati da Presidio nonostante la disastrosa stagione, a doverlo centrare.