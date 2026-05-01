Si conclude la trentasettesima giornata di Serie B. Il verdetto più importante è la matematica promozione in Serie A del Venezia, il pareggio per 2-2 di La Spezia, combinato con la sconfitta del Monza, basta ai lagunari per centrare l'obiettivo con una giornata d'anticipo. I brianzoli cadono a Mantova, sconfitti 3 a 2 da un gol in extremis di Benaissa-Yahia, risultato che fa appunto festeggiare gli uomini di Stroppa. Il Frosinone non sbaglia, con la rete di Bracaglia vince 1 a 0 a con la Juve Stabia e adesso la promozione è a un passo: basta un punto, da ottenere nell'ultima sfida interna contro il Mantova.
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Serie B: il Venezia torna in A, Reggiana vicinissima alla retrocessione
Rimane combattuta la lotta per l'ottava posizione che garantirebbe un posto ai play-off. In questo momento occupata dall'Avellino per differenza reti, sarà decisiva l'ultima giornata per capire se Cesena, Mantova, Sampdoria o Carrarese sposteranno la classifica a loro favore. Nelle posizioni più alte il quadro è già definito con Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia già sicure di partecipare alla post-season.
Caos nella lotta salvezza, la Reggiana ultima ha pochissime chances di salvarsi. Con gli stessi punti troviamo Pescara e Spezia che, avvantaggiate per differenza reti, proveranno ad agganciare il Bari in zona play-out. Una sconfitta dei pugliesi nella gara finale contro il Catanzaro ribalterebbe la situazione. Empoli, Sudtirol e Virtus Entella in corsa per evitare i play-out.
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