Uscita per un infortunio alla spalla sinistra nel corso della gara con il Lecce, Armel Bella-Kotchap potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione.
hellas1903 news Bella-Kotchap ko, la sua stagione può essere finita
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Bella-Kotchap ko, la sua stagione può essere finita
Tempi di recupero da valutare per il difensore tedesco
Il problema riportato dal difensore del Verona richiede alcune settimane per il recupero.
Con quattro partite da giocare, per Bella-Kotchap il tempo di rientrare è ridotto. Per questo la sua annata in gialloblù è già vicina al termine.
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