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Bella-Kotchap ko, la sua stagione può essere finita

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Tempi di recupero da valutare per il difensore tedesco
Redazione Hellas1903

Uscita per un infortunio alla spalla sinistra nel corso della gara con il Lecce, Armel Bella-Kotchap potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione.

Il problema riportato dal difensore del Verona richiede alcune settimane per il recupero.

Con quattro partite da giocare, per Bella-Kotchap il tempo di rientrare è ridotto. Per questo la sua annata in gialloblù è già vicina al termine.

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