Leorat Bega nato a Ginevra il 18 luglio 2003, sarà a breve il primo rinforzo dei gialloblù per la prossima stagione di Serie B. Di nazionalità svizzera e di origine kosovara, il classe 2003 è vicino alla firma di un contratto triennale.

Mediano dalla grande forza fisica, Bega è cresciuto nelle giovanili del Servette fino al 2021, poi il passaggio all'Under 19 del Friburgo. Un solo anno in Germania prima di tornare in madrepatria al FC Wil.

Nel 2024 è arrivata la firma con lo Stade Nyonnais, dove il centrocampista si è messo in mostra nella Challenge League, la seconda serie svizzera. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 56 presenze, con 5 gol e 3 assist. Soprattutto nella stagione appena conclusa, Bega ha giocato con grande continuità per la squadra di Nyon.

Con la nazionale della Svizzera Under 19 ha collezionato 5 presenze e 1 rete nel 2021. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 400 mila euro, ma al Verona arriva a parametro zero. Lo Stade Nyonnais attraversa da qualche tempo una fase di difficoltà finanziaria e non ha potuto procedere al rinnovo di contratto di Bega (comunque cercato da altri club) e di altri calciatori.

Per ruolo e per taglio di capelli ricorda Guendouzi, ma è decisamente più alto: sono 194 i centimetri per lo svizzero. Predilige il piede destro, scopriremo le sue qualità soltanto in campo, ma il nuovo acquisto del Verona si prospetta un centrocampista fisico, un mediano di rottura dotato anche di una discreta tecnica.

Al link in allegato tutti i gol e gli assist collezionati nella stagione 2025/2026:

https://www.youtube.com/watch?v=D2wOi-eXXro