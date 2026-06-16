Con Marco Baroni prossimo a sedersi di nuovo sulla panchina del Verona, pronto a tornare all'Hellas è anche Leonardo Colucci.

Di Baroni, Colucci è stato il vice al Torino. Può essere, dunque, nel suo staff anche al Verona, quando l'accordo in volata con il club sarà definito.

Colucci ha giocato nell'Hellas dal 1996 al 2002, del Verona è stato capitano, in gialloblù ha disputato 16o gare segnando 10 gol.

La sua partenza, avvenuta nell'estate del 2002, dopo la tremenda retrocessione della squadra allenata da Alberto Malesani, con la sconfitta per 3-0 del 5 maggio con il Piacenza che fu un autentico dramma sportivo, suscitò delusione e rabbia da parte dei tifosi.

Dopo tutti questi anni, Colucci si prepara a indossare di nuovo, con un'altra veste, i colori del Verona.