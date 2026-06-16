Debutto ai Mondiali per Rafik Belghali.

Il giocatore del Verona affronta con l'Algeria i campioni in carica dell'Argentina.

La partita si disputerà alle 3 italiane a Kansas City. La gara è valida per il Gruppo J, girone in cui sono inserite anche la Giordania e l'Austria.

Grande attenzione, dunque, per Belghali da parte dell'Hellas. L'esterno, ingaggiato per 2 milioni di euro l'estate scorsa dal Mechelen, è quotato più di 10, ora.

I Mondiali possono aumentare il prezzo del suo cartellino. Belghali, tra i gialloblù, è quello per cui il club punta ad ottenere la maggior plusvalenza.

Al Verona, per lui, nella scorsa stagione, un totale di 26 presenze con 2 gol segnati.