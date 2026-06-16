Le ultime formalità da sbrigare, poi Marco Baroni sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Verona. L'ex tecnico del Torino sta risolvendo il contratto col club di Cairo. Entro un paio di giorni, forse già domani, la firma con l'Hellas che prevede due anni di contratto più un altro in caso di promozione in Serie A.

Baroni, dunque, sarà chiamato a un campionato di vertice per la riconquista della categoria appena perduta dai gialloblù. Un ritorno, il suo, a due anni da quel piccolo-grande capolavoro compiuto con la salvezza centrata in A dopo che la squadra gli fu rivoluzionata nel mercato di gennaio. Nessun problema, dunque, per l'allenatore toscano, a scendere di categoria. Il Verona ha puntato nettamente su di lui per il rilancio dopo la disastrosa stagione trascorsa.

Dopo l'ufficializzazione si sbloccherà anche il mercato dell'Hellas, al momento fermo, a partire dalle cessioni che potranno generare copiose plusvalenze, da quella di Belghali a quella di Bella-Kotchap, all'altra, possibile, di Tomas Suslov. Poi la ricostruzione. L'avvio della stagione è dietro l'angolo, col ritiro di Folgaria che inizierà tra meno di un mese, il 12 luglio.