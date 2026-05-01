Orban torna con la Juve? Può essere convocato

Dirigenza e area tecnica non hanno ancora preso una decisione sul rientro dell'attaccante

Orban potrebbe essere convocato per la gara di domenica con la Juventus . Ipotesi concreta, questa, ma ancora non definita, al centro delle decisioni che prenderanno dirigenza e area tecnica.

Di dubbi non ce ne sono, invece, per il popolo gialloblù, che con striscioni e cori in Curva Sud, sabato, nell'incontro con il Lecce, ha fatto capire in maniera inequivocabile come non voglia più vedere Orban con la maglia dell'Hellas.