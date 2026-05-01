Ultime valutazioni nel Verona sul rientro di Gift Orban, fuori dopo il gravissimo episodio che l'ha visto protagonista dopo la partita con il Milan, con l'aggressione nei confronti di un tifoso in seguito a un diverbio.
hellas1903 news Orban torna con la Juve? Può essere convocato
gazzanet
Orban torna con la Juve? Può essere convocato
Dirigenza e area tecnica non hanno ancora preso una decisione sul rientro dell'attaccante
Orban potrebbe essere convocato per la gara di domenica con la Juventus. Ipotesi concreta, questa, ma ancora non definita, al centro delle decisioni che prenderanno dirigenza e area tecnica.
Di dubbi non ce ne sono, invece, per il popolo gialloblù, che con striscioni e cori in Curva Sud, sabato, nell'incontro con il Lecce, ha fatto capire in maniera inequivocabile come non voglia più vedere Orban con la maglia dell'Hellas.
Al momento non è prevista la tipica conferenza stampa di Paolo Sammarco, prima della partenza per Torino, quindi la risposta sul rientro o meno di Orban resterà ferma fino alla pubblicazione della lista dei convocati per la gara dell'Allianz Stadium.
© RIPRODUZIONE RISERVATA