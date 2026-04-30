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Allenatore Verona, la prima scelta è Aquilani

Allenatore Verona, la prima scelta è Aquilani - immagine 1
Il tecnico del Catanzaro piace all'Hellas, ma è sotto contratto e aspetta i playoff
Redazione Hellas1903

Con Sean Sogliano che nei prossimi giorni scioglierà le riserve sulla permanenza al Verona, a salire è l'attesa per la scelta del prossimo allenatore gialloblù.

La prima scelta è Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro. Il suo nome è in cima alla lista dell'Hellas.

Aquilani è, però, sotto contratto per un'altra stagione. Inoltre, il Catanzaro sarà impegnato nei playoff in Serie B,  quindi ogni valutazione non potrà essere immediata.

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