Il Verona cerca un centrale, oltre a Dossena interesse per Becao

Con una difesa che traballa ancora, il Verona, con 25 gol subiti in 16 gare, cerca un rinforzo tra i centrali. Il primo nome uscito è quello di Alberto Dossena, in uscita dal Como.
Il brasiliano vuole tornare in Italia, all'Hellas non manca la concorrenza per l'ex Udinese
Un altro ne spunta oggi, ed è quello di Rodrigo Becao, che vuole tornare in Italia. Il difensore brasiliano ex Udinese, 29 anni, ai margini nella rosa del Fenerbache, è pronto a lasciare la Turchia e vorrebbe fare ritorno in Italia, come riporta Sportmediaset.
Secondo la stampa turca sul difensore è vivo l'interesse di Fiorentina, Genoa, Verona e Torino. Per ora soltanto una voce che deve trovare conferme. L'Hellas cerca un nuovo centrale, domani apre ufficialmente il calciomercato e si inizierà a fare sul serio.
