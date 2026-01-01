Il Verona cerca un centrale, oltre a Dossena interesse per Becao

Con una difesa che traballa ancora, il Verona, con 25 gol subiti in 16 gare, cerca un rinforzo tra i centrali. Il primo nome uscito è quello di Alberto Dossena , in uscita dal Como.

Un altro ne spunta oggi, ed è quello di Rodrigo Becao, che vuole tornare in Italia. Il difensore brasiliano ex Udinese, 29 anni, ai margini nella rosa del Fenerbache, è pronto a lasciare la Turchia e vorrebbe fare ritorno in Italia, come riporta Sportmediaset.