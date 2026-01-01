hellas1903 news Il Verona cerca un centrale, oltre a Dossena interesse per Becao

Il brasiliano vuole tornare in Italia, all'Hellas non manca la concorrenza per l'ex Udinese
Con una difesa che traballa ancora, il Verona, con 25 gol subiti in 16 gare, cerca un rinforzo tra i centrali. Il primo nome uscito è quello di Alberto Dossena, in uscita dal Como.

Un altro ne spunta oggi, ed è quello di Rodrigo Becao, che vuole tornare in Italia. Il difensore brasiliano ex Udinese, 29 anni, ai margini nella rosa del Fenerbache, è pronto a lasciare la Turchia e vorrebbe fare ritorno in Italia, come riporta Sportmediaset.

Secondo la stampa turca sul difensore è vivo l'interesse di Fiorentina, Genoa, Verona e Torino. Per ora soltanto una voce che deve trovare conferme. L'Hellas cerca un nuovo centrale, domani apre ufficialmente il calciomercato e si inizierà a fare sul serio.

