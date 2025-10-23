Verona senza gol da 357'.
Il Verona e il gol da ritrovare: Hellas senza reti da 357′
L'ultima marcatura realizzata dall'Hellas resta quella di Orban, su rigore, con la Juventus
L'Hellas cerca la rete che non c'è, che manca da quella di Orban con la Juventus, realizzata su rigore al 44' del primo tempo della gara con i bianconeri al Bentegodi.
Poi, è rimasto a secco con la Roma, il Sassuolo e il Pisa.
Compresi i minuti di recupero, lo stop di marcature per i gialloblù si allunga.
La squadra di Zanetti è quella che segna di meno in Serie A, ferma a 2 gol, e ha la media più bassa di reti tra i cinque principali campionati europei, ossia la Premier League, la Liga, la Bundesliga e la Ligue 1.
