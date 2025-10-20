Numeri Verona, con il Pisa 15 tiri: sono 99 in sette partite. Con due gol

Il Verona, nella partita pareggiata per 0-0 con il Pisa ha effettuato 15 tiri verso la porta.
Molte conclusioni anche all'Arena Garibaldi, ma l'efficacia dei gialloblù resta bassa.
Di questi, però, soltanto tre sono stati indirizzati nello specchio.
Il totale delle conclusioni dell'Hellas in sette giornate di campionato ha toccato quota 99. Un dato che, però, ha portato a pochissimo sul piano realizzativo, visto che i gialloblù sono fermi a due gol fatti: quello di Serdar con l'Udinese e il rigore trasformato da Orban nella gara con la Juventus.
L'1.98 % dei tiri del Verona, dunque, diventa una rete per i gialloblù.
