Ex Verona, panchina nel Feyenoord per Tengstedt: 22 minuti in campo in 9 gare

L'attaccante danese, solo una volta titolare in EL, non sta convincendo Van Persie

Il Feyenoord è in testa al campionato olandese con 25 punti, a più 3 sul PSV, dopo 9 giornate di campionato, un duello che si va ripetendo negli ultimi anni per la vittoria del torneo.

In 9 gare la squadra di Rotterdam ha segnato 25 reti, ma nessuna di queste porta la firma di Casper Tengstedt, lo scorso anno all'Hellas in prestito dal Benfica che poi lo ha venduto al club olandese per 6 milioni, cifra che il Verona non ha ritenuto di investire per riscattare l'attaccante danese.