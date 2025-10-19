Il Feyenoord è in testa al campionato olandese con 25 punti, a più 3 sul PSV, dopo 9 giornate di campionato, un duello che si va ripetendo negli ultimi anni per la vittoria del torneo.
Ex Verona, panchina nel Feyenoord per Tengstedt: 22 minuti in campo in 9 gare
In 9 gare la squadra di Rotterdam ha segnato 25 reti, ma nessuna di queste porta la firma di Casper Tengstedt, lo scorso anno all'Hellas in prestito dal Benfica che poi lo ha venduto al club olandese per 6 milioni, cifra che il Verona non ha ritenuto di investire per riscattare l'attaccante danese.
Tengsted non sta finora vivendo un'esperienza felice col Feyenoord: solo due presenze in campionato (2 subentri per un totale di 22 minuti), altrettante per 17 minuti nelle qualificazioni alla Champions e 62 minuti da titolare il 24 settembre nella gara di Europa League con lo Sporting Braga. Un'occasione datagli dall'allenatore Robin Van Persie, che non deve aver convinto il tecnico. Nelle successive partite, compresa quella di oggi, vinta per 7-0 in casa dell'Heracles Almelo, l'ex gialloblù è tornato a stare in panchina.
Tengstedt lo scorso anno col Verona dopo 7 partite aveva realizzato 3 reti contro Genoa, Lazio e Venezia. A.S.
