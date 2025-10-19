Verona senza vittorie dopo sette giornate: non succedeva dal 2017

Verona ancora senza vittorie dopo sette giornate.
Un dato che evidenzia le difficoltà dell'Hellas, che ha fin qui totalizzato 4 punti.
Un dato che evidenzia le difficoltà dell'Hellas, che ha fin qui totalizzato 4 punti.
Una circostanza, quella per cui i gialloblù si trovano a secco di successi a questo punto del campionato, che non si verificava dal 2017, quando il Verona, in Serie A, allenato da Fabio Pecchia perse quattro partite delle prime sette, pareggiandone tre (con Crotone, Sampdoria e Torino).
Quell'Hellas, che poi retrocesse, vinse la prima gara all'ottavo turno, imponendosi per 1-0 al Bentegodi con il Benevento, grazie al gol segnato da Romulo.
A fare peggio fu, nel 2015, il Verona guidato da Andrea Mandorlini, passato poi alla conduzione di Gigi Delneri e pure retrocesso, che colse la vittoria alla ventitreesima giornata, il 3 febbraio superando l'Atalanta, sempre al Bentegodi, per 2-1.
