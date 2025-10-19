hellas1903 news Verona verso il Cagliari, martedì la ripresa degli allenamenti

Verona verso il Cagliari, martedì la ripresa degli allenamenti

Due giorni di sosta per i gialloblù, martedì mattina il via alla preparazione allo Sporting Center Paradiso
Ripresa degli allenamenti fissata per martedì mattina per l'Hellas.

Dopo il pareggio con il Pisa, i gialloblù si fermeranno per due giorni.

Poi, allo Sporting Center Paradiso, il via alla preparazione in vista della gara di domenica prossima al Bentegodi, con il Verona che affronterà il Cagliari.

Tra i gialloblù, sempre out Al-Musrati: il centrocampista libico rientrerà a inizio novembre.

