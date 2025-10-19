Ripresa degli allenamenti fissata per martedì mattina per l'Hellas.
hellas1903 news Verona verso il Cagliari, martedì la ripresa degli allenamenti
Due giorni di sosta per i gialloblù, martedì mattina il via alla preparazione allo Sporting Center Paradiso
Dopo il pareggio con il Pisa, i gialloblù si fermeranno per due giorni.
Poi, allo Sporting Center Paradiso, il via alla preparazione in vista della gara di domenica prossima al Bentegodi, con il Verona che affronterà il Cagliari.
Tra i gialloblù, sempre out Al-Musrati: il centrocampista libico rientrerà a inizio novembre.
