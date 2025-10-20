hellas1903 news Serie A, la classifica: Fiorentina, Genoa e Pisa dietro al Verona

gazzanet

Serie A, la classifica: Fiorentina, Genoa e Pisa dietro al Verona

Serie A, la classifica: Fiorentina, Genoa e Pisa dietro al Verona - immagine 1
Stasera la settima giornata si chiude con il posticipo tra Cremonese e Udinese. Domenica l'Hellas con il Cagliari
Redazione Hellas1903

Oggi la settima giornata di Serie A si chiude con il posticipo delle 20.45 tra Cremonese e Udinese.

Dopo le gare di ieri, la classifica vede il Verona diciassettesimo, con 4 punti.

Dietro all'Hellas ci sono, a quota 3, Fiorentina, Genoa e Pisa, le altre squadre, con i gialloblù, a non aver vinto, finora, una partita.

Prossimo impegno per il Verona con il Cagliari, domenica alle 15, al Bentegodi.

Leggi anche
Ex Verona, panchina nel Feyenoord per Tengstedt: 22 minuti in campo in 9 gare
Verona verso il Cagliari, martedì la ripresa degli allenamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA