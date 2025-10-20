Oggi la settima giornata di Serie A si chiude con il posticipo delle 20.45 tra Cremonese e Udinese.
Serie A, la classifica: Fiorentina, Genoa e Pisa dietro al Verona
Serie A, la classifica: Fiorentina, Genoa e Pisa dietro al Verona
Stasera la settima giornata si chiude con il posticipo tra Cremonese e Udinese. Domenica l'Hellas con il Cagliari
Dopo le gare di ieri, la classifica vede il Verona diciassettesimo, con 4 punti.
Dietro all'Hellas ci sono, a quota 3, Fiorentina, Genoa e Pisa, le altre squadre, con i gialloblù, a non aver vinto, finora, una partita.
Prossimo impegno per il Verona con il Cagliari, domenica alle 15, al Bentegodi.
