Il Verona raggiunto nel recupero passa ai rigori a Cerignola. Valentini infortunato

Il Cerignola parte forte, Emmausso brucia Nunez ma calcia debolmente. Zanetti schiera Montipò, Perilli è in panchina. Al 6' i padroni di casa sono in avanti, Valentini nel recuperare la posizione si ferma per un problema alla coscia. Deve uscire, al suo posto Bradaric che scambia la posizione con Frese.

I locali giocano con aggressività sul sintetico del Monterisi, Montipò smanaccia da corner. Poi Mosquera al 16' si libera e tira sull'esterno della rete. L'Hellas esce male da dietro in qualche situazione e soffre il pressing dei pugliesi, incitati dai 4 mila del Monterisi che per la prima volta nella storia ospita una squadra di A.

Fallou è tra i più propositivi. Dopo i primi 20 minuti di foga del Cerignola, l'Hellas alza le linee subendo meno rischi e cercando di fare il gioco.

Vicino al gol il Cerignola al 36'. C'è un traversone dalla sinistra, Coccia sul secondo palo è dimenticato dalla difesa e calcia. La palla rimbalza a terra e Montipò con un colpo di reni mette alto in corner. Coccia piglia un colpo sulla tempia e viene bendato.

SECONDO TEMPO . Al 49' Giovane dai 20 metri libera il sinistro, il tiro è forte ma non angolato, Greco si distende e para, poco dopo Fallou non trova la porta.

VERONA IN VANTAGGIO . Passa l'Hellas al 55'. Dopo un'azione corale Bradaric strappa il pallone sul limite dell'area, si gira e fredda Greco nell'angolino. Bel gol del croato che sblocca la gara e toglie le castagne dal fuoco a Zanetti.

MONTIPO' SALVA TUTTO . Reazione furiosa del Cerignola: al 60' Emmausso sfugge a tutti, Montipò prende la giusta posizione e respinge il tiro a pochi metri dalla porta. Dal successivo corner c'è un colpo di testa di Emmausso, Montipò si alza in tuffo e toglie la palla da sotto la traversa.

IL CERIGNOLA PAREGGIA. Nel primo dei sei minuti di recupero Sainz-Maza avanza sulla trequarti sinistra e lascia partire un gran tiro che scende, Montipò stavolta è incerto e la palla passa. Sarr ci prova all'ultimo ma è murato in corner.