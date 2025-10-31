Inter, la probabile formazione col Verona. Turnover per l’ex Dimarco?

Chivu ha recuperato Thuram e nelle prossime ore deciderà se convocarlo o meno per la gara di domenica alle 12.30 col Verona, nella quale i nerazzurri, come riporta Sky, dovrebbero scendere in campo col 3-5-2. Davanti a Sommer ci saranno Akanji, De Vrij e Bastoni. Possibile riposo per Acerbi e l'ex gialloblù Dimarco.