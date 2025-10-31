Chivu ha recuperato Thuram e nelle prossime ore deciderà se convocarlo o meno per la gara di domenica alle 12.30 col Verona, nella quale i nerazzurri, come riporta Sky, dovrebbero scendere in campo col 3-5-2. Davanti a Sommer ci saranno Akanji, De Vrij e Bastoni. Possibile riposo per Acerbi e l'ex gialloblù Dimarco.
Inter, la probabile formazione col Verona. Turnover per l'ex Dimarco?
Inter, la probabile formazione col Verona. Turnover per l’ex Dimarco?
3-5-2 per i nerazzurri, in avanti Bonny con Lautaro
Barella, Calhanoglu e Sucic copriranno il centrocampo con Dumfries e Carlos Augusto che agiranno sulle corsie laterali. In attacco, insieme a Lautaro Martinez, potrebbe esserci Bonny.
Questa la probabile formazione dell'Inter con l'Hellas:
Sommer;
Akanji, De Vrij, Bastoni;
Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto;
Lautaro, Bonny
