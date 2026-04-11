Ismajli: “Gomitata di Bowie, il gol del Verona era da annullare”

"Sono qui da sei anni - dice il difensore del Torino - non vado mai giù se non c'è nulla. Non parlo mai degli arbitri, ma penso che abbia sbagliato: l'attaccante mi ha dato una gomitata. Avremmo potuto anche perdere una partita, spero che questi errori non accadano più. Ma fidatevi che Isma non va giù se non c'è nulla".