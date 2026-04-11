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Ismajli: “Gomitata di Bowie, il gol del Verona era da annullare”

Ismajli: “Gomitata di Bowie, il gol del Verona era da annullare” - immagine 1
Il difensore: "Non vado giù se non c'è nulla, errore arbitrale che poteva compromettere il risultato"
Redazione Hellas1903

Ardian Ismajli commenta nel dopogara di Torino-Verona l'episodio del gol del momentaneo pareggio di Bowie, che nasce da un contrasto tra lui e lo scozzese.

"Sono qui da sei anni - dice il difensore del Torino - non vado mai giù se non c'è nulla. Non parlo mai degli arbitri, ma penso che abbia sbagliato: l'attaccante mi ha dato una gomitata. Avremmo potuto anche perdere una partita, spero che questi errori non accadano più. Ma fidatevi che Isma non va giù se non c'è nulla".

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