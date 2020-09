Non poteva non essere notato dalla Procura Federale il fatto che Ivan Juric abbia impartito, in Verona-Roma, indicazioni e direttive alla squadra dalla tribuna stampa.

Il giudice sportivo, considerato il comportamento del tecnico di Spalato una violazione del provvedimento di squalifica per cui non era in panchina, ha sanzionato Juric.

All’allenatore è stata comminata una multa di 5000 euro.