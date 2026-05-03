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Juventus-Verona, le formazioni ufficiali. Bowie e Suslov in attacco

Juventus-Verona, le formazioni ufficiali. Bowie e Suslov in attacco - immagine 1
Nell'Hellas Nelsson, Edmundsson e Frese in difesa
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Juventus e Verona:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti

Allenatore: Luciano Spalletti

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie

A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)

Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

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