Le formazioni ufficiali di Juventus e Verona:
hellas1903 news Juventus-Verona, le formazioni ufficiali. Bowie e Suslov in attacco
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Juventus-Verona, le formazioni ufficiali. Bowie e Suslov in attacco
Nell'Hellas Nelsson, Edmundsson e Frese in difesa
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti
Allenatore: Luciano Spalletti
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie
A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)
Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
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