Dopo il pareggio 0-0 contro il Milan, la Juventus affronta un Verona appena retrocesso.
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Verso Juve-Verona, la probabile formazione dei bianconeri
Spalletti: "Yildiz a disposizione, Vlahovic sarà utile alla squadra"
Yildiz verso il ritorno dal 1'. Boga e Vlahovic partono dalla panchina, confermato David nell'undici titolare.
Spalletti mantiene alta la guardia: "Pensiamo alla Champions e non al quarto posto" Sui giocatori: "Yildiz si è allenato bene e ci sarà. Vlahovic? È uno di quelli col ghigno, ci servirà per raggiungere l'obiettivo"
Di seguito la probabile formazione della Juventus in vista della partita in programma domani alle 18:00 contro l'Hellas fresco di B:
(3-4-2-1):
Di Gregorio;
Kalulu, Bremer, Kelly;
McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso;
Conceição, Yildiz;
David
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