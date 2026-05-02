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Verso Juve-Verona, la probabile formazione dei bianconeri

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Spalletti: "Yildiz a disposizione, Vlahovic sarà utile alla squadra"
Redazione Hellas1903

Dopo il pareggio 0-0 contro il Milan, la Juventus affronta un Verona appena retrocesso.

Yildiz verso il ritorno dal 1'. Boga e Vlahovic partono dalla panchina, confermato David nell'undici titolare.

Spalletti mantiene alta la guardia: "Pensiamo alla Champions e non al quarto posto" Sui giocatori: "Yildiz si è allenato bene e ci sarà. Vlahovic? È uno di quelli col ghigno, ci servirà per raggiungere l'obiettivo"

Di seguito la probabile formazione della Juventus in vista della partita in programma domani alle 18:00 contro l'Hellas fresco di B:

(3-4-2-1):

Di Gregorio;

Kalulu, Bremer, Kelly;

McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso;

Conceição, Yildiz;

David

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