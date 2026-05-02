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Verona, i convocati per la partita con la Juventus

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22 i chiamati da Sammarco, non c'è Orban
Redazione Hellas1903

Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 3 maggio alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino.

Montipò

Frese

Lovric

5 Edmundsson

7 Belghali

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

24 Bernede

34 Perilli

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

90 Vermesan

94 Toniolo

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