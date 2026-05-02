Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 3 maggio alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino.
hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con la Juventus
gazzanet
Verona, i convocati per la partita con la Juventus
22 i chiamati da Sammarco, non c'è Orban
1 Montipò
3 Frese
4 Lovric
5 Edmundsson
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
34 Perilli
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
90 Vermesan
94 Toniolo
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